Матвиенко сообщила Мишустину, сколько человек не хватает в системе МВД

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства в понедельник, 24 июня, заявила, что в стране не хватает более 150 тысяч полицейских, а также что участковые получают меньше, чем курьеры или таксисты, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Матвиенко сказала: «Хочу затронуть проблему серьезного некомплекта в органах внутренних дел. Она возникла не вчера. Всего не хватает более 150 тысяч человек личного состава. Особенно остро стоит вопрос с участковыми. В Костромской области некомплект участковых – 90%. В некоторых районах Москвы – до 75%. Такая картина в большинстве регионов».

«Один участковый работает за четверых, за десятерых, при этом зарплату получает абсолютно неконкурентную, зачастую меньше, чем курьер или водитель такси», – добавила спикер Совфеда.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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