Глава МИД Турции заявил, что передал Путину послание об урегулировании украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник, 24 июня, заявил, что передал 11 июня президенту России Владимиру Путину послание о прекращении конфликта на Украине, – сообщает телеканал Habertürk.

В эфире телеканала турецкий дипломат сказал: «Мы донесли 11 июня до наших собеседников, что на Украине необходим мир и что Россия должна определять свою позицию. Действительно, два дня спустя господин Путин пункт за пунктом изложил условия прекращения конфликта на Украине. …Мы ждем господина Путина с визитом к нам. Наш президент ранее приглашал его, шла речь о его визите. Но сначала в России были выборы, потом у нас. Возможно, лидеры снова обсудят этот вопрос, в ближайшие дни не исключена встреча нашего президента с Путиным в Казахстане».

Ранее в понедельник, 24 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане на полях саммита ШОС 3-4 июля «прорабатывается».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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