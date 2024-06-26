Путин переговорил с и.о. главы Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности Главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером в среду, 26 июня, пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов и выразил уверенность в развитии российско-иранских дружественных отношениях.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, в частности, говорится: «Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях. В частности, выражено особое удовлетворение успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Президент России пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, подчеркнув уверенность, что российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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