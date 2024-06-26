Путин: В 2024 году ВМФ России получит 40 кораблей и судов

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду, 26 июня, заявил, что отечественные судостроители в 2024 году передадут Военно-морскому флоту более 40 кораблей и судов.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Одна из задач России – комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал. На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники. Если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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