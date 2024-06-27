Спикер Палаты Представителей США выразил надежду, что Байден переживет дебаты с Трампом

Спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон в четверг, 27 июня, заявил, что будет интересно наблюдать, как президент США Байден переживет 90-минутные дебаты с кандидатом на высший пост страны Дональдом Трампом, – сообщает CNN.

Отвечая на комментарий ведущей телеканала о том, что Трамп и его команда считают, что Байден будет под кокаином на дебатах, Джонсон сказал: «Много чего говорят. Они шутят. Конечно, никто не думает, что Байден будет под кокаином. Люди задаются вопросом, будет ли Байден принимать какие-то энергетические напитки, и это понятно почему. Мы надеемся, что он будет в таком же состоянии, как и на послании президента. У него тогда было много энергии. Другой вопрос, выдержит ли он 90 минут стоя напротив Трампа, который, не моргнув глазом, произносит двухчасовые речи без перерывов и без бумажки. Будет очень интересно».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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