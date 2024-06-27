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Пятница, 28 июня 2024, 00:41 мск

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Пул журналистов Белого дома просит допустить «хотя бы одного репортера» на дебаты Байдена и Трампа

Фото: bloomberg

Ассоциация журналистов Белого дома в четверг, 27 июня, выпустила обращение к администрации США, в котором просит организаторов предвыборных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, которые впервые пройдут без зрителей и репортеров в студии, допустить «хотя бы одного представителя прессы», – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Ассоциацией, в частности, говорится: «Сегодняшние дебаты пройдут без публики и журналистов, при том, что правилами предусмотрено поочередно выключать микрофоны кандидатов. Мы не знаем, что получится в реальности, ведь журналист пула должен наблюдать, что говорится и делается, когда микрофоны выключены, а кандидаты не в объективе камеры, но говорят, жестикулируют и двигаются. Ассоциация рассчитывает, что телеканал CNN, организующий дебаты, пустит в помещение, где они будут проходить, хотя бы одного журналиста пула. В прошлый раз пул Белого дома был допущен до присутствия на дебатах, и мы считаем, что такой стандарт важен».

Как сообщают американские журналисты, «на данный момент известно, что на дебатах разрешено присутствовать только телеоператорам и фотографам, репортера из печатного издания пустят только в перерыве, что тот смог оценить обстановку».

Напомним, что дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начнутся в 21.00 (04.00 мск пятницы) и продлятся 90 минут.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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