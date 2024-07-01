Путин распорядился создать национальный центр «Россия»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июля, подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия»... создать в г. Москве национальный центр «Россия» под управлением автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений «Россия».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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