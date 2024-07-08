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Понедельник, 8 июля 2024, 20:11 мск

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Путин поздравил нового президента Ирана с победой на выборах

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник, 8 июля, поздравил с победой на выборах президента Ирана Масуда Пезешкиана и пожелал ему успехов.

В сообщении пресс-службы Кремля, в частности, говорится: «Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с избранным президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту. С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Лидеры условились об организации в текущем году личных контактов».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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