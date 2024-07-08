Законопроект об ужесточении штрафов для самокатчиков и велосипедистов будет рассмотрен в Госдуме

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 8 июля, заявил, что на текущей неделе в первом чтении будет рассмотрен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) самокатчиками и велосипедистами, включая штрафы вплоть до 30 тысяч рублей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госдумы, говорится, что Володин сказал следующее: «В последние несколько лет фиксируется постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей».

«Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. За особо грубые нарушения – например, езду в состоянии алкогольного опьянения – штраф может составить до 30 тысяч рублей», – подчеркнул спикер Госдумы РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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