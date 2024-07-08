В России можно будет жениться, менять имя и усыновлять детей по биометрии

Руководитель аппарата правительства России, вице-премьер Дмитрий Григоренко в понедельник, 8 июля, поручил Министерству юстиции совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой (ФНС) России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит без предъявления документов по биометрическим данным получать услуги ЗАГСов, в том числе – заключать брак, менять имя и установливать отцовство.

В сообщении, распространенном аппаратом Григоренко, в частности, говорится: «Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги органов ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов. Соответствующее поручение вице-премьер дал 8 июля в День семьи, любви и верности. Поручением предусмотрена разработка дорожной карты, в которой будут прописаны этапы реализации сервиса, а также сроки его запуска».

«Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния будет применяться государственная единая биометрическая система, а ее пользователи смогут получать несколько услуг органа ЗАГС без документов. В их числе – заключение брака, смена имени, установление отцовства. После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органов ЗАГС – с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант», – уточнили в аппарате вице-премьера.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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