Путин встретился с премьер-министром Индии в формате «без галстуков»

Президент России Владимир Путин в подмосковной резиденции в Ново-Огарёве в рамках неформальной встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 8 июля, поздравил его с переизбранием на высший пост и отметил третье место в мире его страны по объему экономики.

В ходе общения в формате «без галстуков» глава российского государства сказал: «В начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на пост премьер-министра. Думаю, что это не случайно – это результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства. У вас свои идеи, вы – очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. И результат очевиден. Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики. И, наверное, сейчас самая большая по населению страна».

«Побывать у друга, у него дома – большая радость» , – сказал в свою очередь Нарендра Моди.

«Премьер-министр Республики Индии находится в России с двухдневным официальным визитом. На переговорах будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», – сообщили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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