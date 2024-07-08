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Вторник, 9 июля 2024, 01:09 мск

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Моди поблагодарил Путина за прием в Ново-Огарево

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 8 июля, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием в его подмосковной резиденции в Ново-Огарёве и выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях Моди разместил совместные фотографии с российским лидером и написал: «Благодарю президента Путина за сегодняшний прием в Ново-Огареве. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, безусловно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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