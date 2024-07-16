Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевскому режиму можно было свернуть шею еще в 2000-е годы, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов, – сообщает сайт «Аргументы и Факты».

В интервью изданию Медведев сказал: «Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад. Не стоило ли начать операцию раньше? Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на майдане наиболее одиозных нацистов. С другой стороны, такие конфликты требуют накопления экономической и военной мощи, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным, несмотря на все их заверения в дружбе и партнерстве с Россией. Сегодня Россия намного сильнее, чем была 20 лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту».

«Россия долго терпела, надеялась, что имеет дело все-таки не с циничными и лживыми врагами, а с оппонентами, хоть и давними, и весьма недружественными. Уважали их право на собственную позицию и стремились найти компромисс в спорных вопросах. Даже наблюдая оголтелую русофобскую политику Киева, развертывание военной инфраструктуры НАТО в непосредственной близости от наших границ, унижения и притеснения наших соотечественников в Прибалтике, введение санкций, антикрымскую и антидонбасскую истерию. Не получилось. Пришлось перейти к прямому военному ответу в рамках СВО», – добавил зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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