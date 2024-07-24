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Четверг, 25 июля 2024, 02:00 мск

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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с проффесиональн6ым праздников и поблагодарил их за верность своему долгу и призванию, а также отметил, что они собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников в зоне проведения СВО.

В своем видеообращении глава государства говорит: «Хочу поблагодарить за твёрдость и принципиальность, за результативную честную работу, за верность своему долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции. Всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок, а это основа суверенного развития России как сильного, правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности».

«Отмечу, что сейчас, в условиях специальной военной операции, органы следствия решают особые, дополнительные, крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобожденных территориях. Порой в очень сложных условиях с риском для жизни тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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