Москва настроена на решение всех вопросов с Астаной: Путин назвал Казахстан надежным союзником

Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами, несмотря на спорные вопросы. Как заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Астане со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, Казахстан – «действительно надежный союзник».

«Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – сказал глава российского государства, обращаясь к Токаеву. Президент РФ отметил, что во время переговоров в узком составе стороны обращали внимание на проблемы, которые «возникают в рамках такого большого двустороннего процесса, какие-то вопросы требуют внимания с российской стороны».

При этом Путин подчеркнул, что «самое главное заключается в том, что есть желание искать ответы на все эти вопросы и находить их». «И они находятся. Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – сказал глава российского государства.

«При таком настрое и будем добиваться больших успехов», – добавил президент РФ.

Астана, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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