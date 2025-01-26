Лукашенко анонсировал развертывание «Орешника» в Белоруссии со дня на день

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» появится в Белоруссии со дня на день. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске.

«У нас буквально со дня на день будет «Орешник». Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Лукашенко, систему планируется разместить поближе к Смоленску.

«Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России – прим. ред.) Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю», – сказал белорусский президент, чьи слова приводит БЕЛТА.

Напомним, комплекс «Орешник» был применен российскими военными впервые 21 ноября по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года.

В свою очередь, Лукашенко заявлял, что рассчитывает на развертывание в республике не менее десяти комплексов «Орешник».

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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