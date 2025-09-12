Посол России в ФРГ опроверг обвинения в адрес Москвы из-за «удара» дронами по Польше

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в адрес Москвы о якобы причастности России к инциденту с дронами в Польше. По его словам, обвинения являются голословными – доказательств не представлено.

Дипломат уточнили, что сегодня в МИД Германии ему заявили протест в связи с якобы преднамеренным вторжением в ночь со вторника на среду в воздушное пространство Польши российских беспилотных летательных аппаратов.

«Посол отверг голословные обвинения, указав на отсутствие каких-либо доказательств российской причастности к инциденту. Внимание германских дипломатов было обращено на заявления Минобороны России и МИД России от 10 сентября 2025 года, включая адресованное военному ведомству Польши предложение о проведении консультаций», – говорится в заявлении российского дипломатического представительства.

Напомним, на Западе поспешили обвинить Москву в попытке атаковать Польшу, после чего НАТО приступило к подготовке военно-политического ответа на «агрессию» России. В Минобороны РФ заверили, что такая атака даже не планировалась, а дальность аппаратов, с помощью которых наносился удар по украинским военным заводам, не позволяет это осуществить.

Берлин, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube