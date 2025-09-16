Планирование применения «Орешника» отработали на учениях «Запад-2025»

На российско-белорусских учениях «Запад-2025» отрабатывалось развертывание новейшего подвижного ракетного комплекса «Орешник» и планирование применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил начальник Генштаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, все поставленные задачи выполнены.

«Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», – приводит слова министра БелТА. Как ожидается, «Орешник» до конца года развернут в Белоруссии. Напомним, «Орешник» был впервые применен российскими военными 21 ноября 2024 года по военному заводу в Днепропетровске в ответ на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России.

Во время маневров военные двух стран, по его словам, активно применяли беспилотники в различных вариантах и рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, используемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и городской местности.

«Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность», – рассказал Муравейко. По его словам, белорусские военнослужащие получили бесценный опыт совместных действий с коллегами из России.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Основные мероприятия проходят в Белоруссии на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа. В учениях поучаствовали приблизительно 13 тыс. военнослужащих.

