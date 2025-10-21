Послы ЕС приняли решение по изъятию российских активов в пользу Киева

Постпреды стран Евросоюза согласовали решение по экспроприации замороженных на Западе российских активов для выдачи Украине «репарационного кредита» на военные нужды. Об этом сообщает издание Politico. Решение может быть одобрено 23 октября на саммите лидеров стран альянса.

Послы ЕС неофициально согласовали черновик итоговых решений предстоящего саммита. При этом Бельгия, которая длительное время негативно относилась к идее изъятия активов РФ, по данным издания, не будет блокировать план ЕС по использованию российских активов в пользу Украины.

Представитель Бельгии назвал черновой документ «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии, которая должна будет разработать конкретный юридический механизм использования активов РФ для выделения Украине «репарационного кредита», цитирует публикацию ТАСС. Отмечается, что 140 млрд евро может быть переданы Евросоюзом на военные нужды Украины в течение еще двух-трех лет за счет российских замороженных активов.

Бельгия ранее выступала против экспроприации замороженных активов РФ, поскольку их большая доля хранится на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявлял, что не получил от стран ЕС необходимых гарантий о разделении финансовых рисков в случае судебных тяжб. Меж тем в черновике решений к предстоящему саммиту ЕС указывается, что Еврокомиссия должна подготовить проект, который будет «подкреплен подходящими механизмами европейской солидарности и разделения рисков».

Ранее сообщалось, что Европейский союз рассчитывает присвоить 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе. В Брюсселе заявляли, что намерены до конца 2025 года провести экспроприацию активов России для использования в пользу Киева в качестве «репарационного кредита». МИД России неоднократно подчеркивал, что Москва даст жесткий ответ на любые действия Евросоюза в этом направлении.

С начала спецоперации на Украине станы ЕС заморозили примерно 300 млрд евро российских активов. Проценты, начисляемые на эти суммы, Евросоюз решил передавать Киеву.

Брюссель, Наталья Петрова

