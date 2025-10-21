российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 19:19 мск

NYT: Трамп требовал от Зеленского территориальных уступок

Фото: архив Reuters

Американская пресса опубликовала новые подробности переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, которые встречались 17 октября в Белом доме. По данным источников The New York Times, американский лидер требовал от Киева территориальных уступок в пользу России.

Как утверждает газета, по итогам переговоров Трамп якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе переговоров американского лидера с Зеленским оказывал давление на украинскую делегацию. Как пишет американская газета The Washington Post, Уиткофф обращал внимание, что в Донбассе проживает преимущественно русскоязычное население.

По итогам переговоров с Зеленским Трамп призвал Киев прекратить конфликт и заключить сделку о мире с Россией. При этом американский лидер подчеркивал, что обе стороны «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» – заявлял он.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Метки / Украина

Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,