Депутаты и священники хотят наказывать родителей за бездуховность детей

Публикации за 31.01.17

В России может быть введена некая ответственность родителей и учителей за духовно-нравственное воспитание молодежи. Такая идея прозвучала на «круглом столе» в комитете Госдумы по образованию и науке, который проводился совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации РПЦ. Участники мероприятия решили обратиться в правительство РФ с соответствующей инициативой. Впрочем, характер «ответственности» никак не уточняется.

Проект рекомендаций по итогам обсуждения в парламенте курса основ православной культуры имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва». В документе в том числе говорится, что участники заседания круглого стола «рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос о разработке основ единой государственной политики в области духовно-нравственного воспитания… и механизмов ее поддержки на правительственном уровне, в том числе, предусмотрев программу по защите духовно-нравственной среды, ответственность государственных учреждений и их руководителей, а также родителей, работников сферы образования и взрослых граждан за духовно-нравственное воспитание молодежи».

Глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов напомнил участникам «круглого стола» 1917 год, «когда разрушились российская государственность, церковь и вера». «Именно разрушение веры немало способствовало разрушению страны, а затем и установлению режима, который во многом оказался богоборческим», – считает он. «Сейчас, Патриарх говорил об этом, мы восстанавливаем это единство, наш дом стоит на все более прочном фундаменте. Скрепы, которые делают наш дом единым, это и скрепы духовные, и скрепы интеллектуальные, и, конечно, это скрепы образовательные», – цитирует сайт комитета слова Никонова.

Он заверил: «Никто не посягает на светский характер нашего образования. Но порой под светским характером понимаем нечто такое, что точно не понимается в других странах… Поэтому возможности для сотрудничества в образовательной сфере между государством и церковью, конечно, имеются».

Также кабмин просят ввести налоговые льготы для организаций, издающих литературу для духовно-нравственного воспитания молодежи. Минобразования рекомендовано создать экспертный совет по вопросам развития духовно-нравственного воспитания в школе с привлечением представителей религиозных организаций, педагогов, специалистов в области воспитания: ученых Российской академии наук, Российской академии образования, представителей различных общественных организаций, занимающихся историей, географией, культурологией и прочие.

Данный совет предлагается привлекать к экспертизе государственных образовательных стандартов, программ и пособий по всем школьным предметам для их совершенствования с позиций «достойных нравственно-этических норм». Так, при обучении школьников русскому языку и литературе необходимо уделять внимание формированию духовно-нравственных качеств личности.

Также участники «круглого стола» выразили надежду, что Минобрнауки совместно с МВД и Минюстом выработает систему воспитательных и образовательных мер и юридических механизмов для борьбы с ненормативной лексикой и «антиобщественным речевым поведением».

Предложено также разработать кодексы поведения российских школьников и педагогов. Кроме того, нужны меры по повышению педагогической культуры родителей – их необходимо привлекать к работе родительских комитетов, советов и клубов.

От региональных властей ожидают предоставления гарантий для преподавания основ православной культуры. По данным на 20 октября 2016 года, в России к преподаванию курса основ религиозных культур и светской этики приступили около 70 тысяч педагогов, в большинстве своем учителя начальных классов. Из них 95% еще до начала учебного года прошли курс повышения квалификации. Недавнее тестирование педагогов, проводившееся на добровольной основе, показало: не все учителя хорошо знакомы с содержанием курса. Причем худшие результаты были по модулю «Основы православной культуры».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 31.01.17

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