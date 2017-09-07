Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:50 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Васильева: В школы следует вернуть штатных психологов

Васильева: В школы следует вернуть штатных психологов
Фото: пресс-служба Кремля

В школы следует вернуть ставки психологов. Такое заявление после инцидента в школе Ивантеевки в рамках форума ВЭФ сделала глава Минобрнауки Ольга Васильева. По ее словам, ситуация в школе № 1, где подросток напал на учителя, открыл стрельбу и устроил взрывы – «лишнее подтверждение тому», что в образовательные учреждения «в кратчайшие сроки» нужно вернуть психологов.

«Вернуть знание по медицинским картам в школу, мальчик, оказывается, нуждался в помощи. Это первое, чего у нас нет на сегодняшний день. И второе – серьезно задуматься о возвращении школьных психологов», – сказала Васильева.

Как писал «Новый День», 5 сентября 15-летний ученик 9 «А» класса Михаил П. устроил стрельбу в школе № 1 в Ивантеевке. Он пришел в школу с пневматическим оружием и топором. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы, а затем ударил ее топором по голове. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив различные травмы.

Следователи квалифицировали действия подростка как покушение на убийство (ч.3 ст.30, пп.«а, б, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ). «Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего, следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство (ч.3 ст.30, пп.«а, б, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ)», – говорится в сообщении СКР.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования изъяты вещественные доказательства, среди которых и орудия преступления. Напомним, первоначально уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.17

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