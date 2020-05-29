В ЦИК РФ подтвердили планы устроить «уличное» голосование по Конституции

Центризбирком и Роспотребнадзор подтвердили планы устроить всероссийское голосование по поправкам в Конституцию на улице. Во избежание массового скопления людей на избирательных участках и очередей, голосование может быть растянуто на несколько дней. Об этом говорится в рекомендациях, утвержденных главой Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованных председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Из документа следует, что для проведения голосования в условиях пандемии коронавируса могут быть задействованы площадки на открытом воздухе перед зданиями, где располагается избирательный участок. Речь идет об установке тентов, навесов или обустройке веранд, сообщает РБК.

При этом рядом с каждой такой площадкой должна быть оборудована санитарная комната с водоснабжением для того, чтобы члены избиркома и участники голосования могли помыть руки.

Кроме того, рекомендуется проводить температурный контроль граждан на подходе к месту голосования. В случае выявления повышенной температуры избирателя должны направить в отдельное дополнительное помещение с установленной урной для голосования.

Также рекомендовано предусмотреть отдельный вход на территорию к месту голосования и выход с нее, а также нанести специальные линии – указатели движения, за которые нельзя заходить при нахождении на предыдущей линии другого человека. Расстояние между такими линиями должно быть не менее 1,5-2 м.

В документе также говорится, что «кабины для тайного голосования должны использоваться без передней шторки». А перед проходом к месту голосования должен быть оборудовано место для дезинфекции рук и выдачи одноразовых масок и перчаток.

Само голосование может продлиться несколько дней, чтобы избежать случаи массового скопления граждан, следует из рекомендаций.

При этом россиян могут попросить прийти на участки со своими ручками и в масках.

Проголосовать смогут и заболевшие Covid-19. Избиркомы должны будут заранее получить данные людей, которые находятся на карантине. Граждане должны быть отмечены в списках, после чего их отправят в специальное место для голосования. Пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией посетят члены избиркомов в костюмах химзащиты. При этом они не будут входить в квартиру или в дом. Передача бланка заявления о голосовании вне помещения и самого бюллетеня будет проходить на лестничной площадке или во дворе частного жилого дома. Документы гражданин заполнит уже дома, а затем вернет их членам комиссии, которые будут дожидаться его в подъезде или на придомовой территории.

Ранее сообщалось, что голосование по изменениям в Конституцию может пройти в том числе на открытом воздухе. Издание «Тайга.инфо» со ссылкой на неназванных представителей избиркомов ряда сибирских регионов писало, что внутри помещений будут расположены участки только с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Участки без КОИБов могут организовать прямо на улице под тентами или другими навесами. У избирательных участков не будет стен – только вертикальная основа в виде столбов и натяжная крыша, уточнил один из источников. По данным собеседников издания, выездные голосования на дому планируется провести в «походном» формате. Первый вариант предполагает установку палаток для голосования прямо во дворах. Второй вариант – в подъезде поставят столик и выдадут избирателю бюллетень в запечатанном пакете. Уже в квартире человек сделает свой выбор и возвратит бланк на столик.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но президент Владимир Путин перенес его из-за распространения нового коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства.

На этой неделе источники сообщили, что в Кремле рассматривают две основные даты голосования по изменениям в Конституции – 1 и 8 июля. Есть еще запасная дата – 24 июня, однако, как отмечают источники, проведение голосования в этот день маловероятно, поскольку на этот день назначен Парад Победы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.05.20

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