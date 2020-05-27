Тенты на улице и столики в подъездах: как избиратели будут голосовать по Конституции – СМИ

Центризбирком России определился с форматом голосования по поправкам в Конституцию. Новая дата всероссийского голосования еще на назначена, однако источники СМИ в Кремле и ЦИКе называли 1 или 8 июля. Впрочем, как сообщили источники в региональных избирательных комиссиях, уже известно, что предполагается организовать несколько видов избирательных участков – людям будет предложено проголосовать, в том числе, прямо на улице. Об этом пишет издание «Тайга.инфо» со ссылкой на неназванных представителей избиркомов ряда сибирских регионов.

По сведениям издания, внутри помещений будут расположены участки только с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). При этом входы и выходы из здания должны быть в разных местах.

Участки без КОИБов могут организовать прямо на улице под тентами или другими подобными навесами. У избирательных участков не будет стен – только вертикальная основа в виде столбов и натяжная крыша, уточнил один из источников.

Что касается выездных голосований на дому, их якобы планируется провести в «походном» формате, рассказали собеседники издания. Первый вариант предполагает установку палаток для голосования прямо во дворах. Второй вариант – в подъезде поставят столик и выдадут избирателю бюллетень в запечатанном пакете. Уже в квартире человек сделает свой выбор и возвратит бланк на столик.

При этом, как утверждает один из источников, кабинки для голосования «будут везде без занавесок – их запретили».

Голосование по поправкам в Основной закон России должно было состояться 22 апреля, но президент РФ Владимир Путин перенес его из-за распространения нового коронавируса. Новая дата будет определена отдельным указом главы государства.

Накануне источники сообщили, что в Кремле рассматривают две основные даты голосования по изменениям в Конституции – 1 и 8 июля. Есть еще дополнительная дата – 24 июня, однако, как отмечают источники, проведение голосования в этот день маловероятно, поскольку на этот день назначен Парад Победы.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений по дате голосования по поправкам в Конституцию в Кремле не принимали.

Москва, Новосибирск, Наталья Петрова

Москва, Новосибирск. Другие новости 27.05.20

Крах оппозиции: сербская Демпартия переживает острый кризис. / «Бегут с тонущего корабля»: сербская оппозиция распадается на части. / Избирком обсудит печать бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»