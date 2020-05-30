В Москве продолжились задержания около здания столичного главка полиции

В Москве полиция задержала нескольких муниципальных депутатов, вышедших на одиночные пикеты к зданию столичного полицейского главка в поддержку арестованного журналиста и политика Ильи Азара.

На Петровке, 38 у здания ГУ МВД к настоящему времени задержаны 5 человек. В их числе муниципальные депутаты Елена Филина, Дмитрий Зеленов, Наталья Ремизова, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев и активист Дмитрий Кисиев, сообщает «ОВД-Инфо». Задержанных везут в ОВД «Тверской».

Как сообщал «Новый День», накануне московские правоохранители уже проводили массовые задержания муниципальных депутатов и представителей оппозиции у здания полицейского главка, после чего начали проверку документов у журналистов и блогеров, которые работали у здания ГУ МВД.

Протесты около здания столичного главка полиции проходят четвертый день. Активисты требуют освободить и снять все обвинения с Ильи Азара, которого полицейские задержали 26 мая. Азар выступил против преследования создателя проекта «Омбудсмен полиции» Вадима Воронцова. 28 мая журналист был арестован на 15 суток.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.05.20

Полицейские устроили вечеринку в кафе во время карантина. Им грозит увольнение. / Россиян хотят штрафовать за отказ от обязательных прививок. Эксперт: «Это неправильно». / В Свердловской области выявлен 261 новый случай Covid-19. Один человек скончался. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»