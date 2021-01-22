Роскомнадзор рассказал об удалении соцсетями призывов к детям участвовать в протестах

Роскомнадзор отчитался, как социальные сети по требованию Генпрокуратуры и по запросам самой федеральной службы удаляют призывы к детям участвовать в несогласованных акциях 23 января.
В частности, к утру пятницы TikTok удалил уже 38% публикаций, YouTube и «ВКонтакте» по 50%, Instagram 17%.
При этом, как отмечает ведомство, в TikTok «продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер».
«Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги», – подчеркивается в сообщении.
Накануне Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами от 800 тысяч до 4 млн рублей за публикацию призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Ведомство сообщило, что рассылает интернет-площадкам уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях.
Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января. Перед этим Роскомнадзор обратился к соцсетям TikTok и «ВКонтакте» с требованием прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несогласованных митингах..
Информация об акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального на этой неделе появилась в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 22.01.21
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