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Четверг, 28 января 2021, 16:47 мск

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Алексея Навального оставили в СИЗО

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест Алексея Навального на 30 суток, признав законным решение Химкинского суда. Таким образом, оппозиционер останется в СИЗО до 15 февраля.

Навальный участвовал в судебном заседании по видеосвязи. На вопрос судьи, понятно ли ему решение, он ответил, что ему «все было понятно еще до начала заседания суда».

Защита уже заявила, что будет обжаловать решение Мособлсуда вплость до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии. На следующий день в химкинском отделе полиции прошло выездное судебное заседание, по итогам которого Навального отправили в СИЗО на 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Защита сочла решение суда незаконным и подала апелляционную жалобу.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы должен рассмотреть иск ФСИН о замене Навальному условного наказание на реальное по делу о хищении средств компании «Ив Роше».

Москва, Наталья Петрова

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Навальный Алексей,