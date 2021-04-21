Навального в колонии посетили гражданские врачи – Москалькова

Оппозиционера Алексея Навального в колонии во вторник, 20 апреля, посетили четыре гражданских врача. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, оппозиционеру предоставляют всю необходимую терапию, назначенную врачами. Омбудсмен заявила об отсутствии серьезных рисков для его здоровья.

Навального посетили медики из Владимира, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на Москалькову. Их имена и место работы она не уточнила. Также сообщается, что оппозиционному политику с его согласия сделали несколько капельниц с глюкозой.

Напомним, Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после инцидента с отравлением. 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. С учетом срока под домашним арестом во время следствия по делу Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

В конце марта оппозиционер, отбывающий наказание в ИК-2 в Покрове Владимирской области, объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. Навальный жаловался на боли в спине и ногах. Во ФСИН уверяли, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе Навального перевели в больницу для осужденных. В УФСИН его состояние оценили как удовлетворительное. Отмечалось, что врачи каждый день осматривают его и дают витамины.

На 21 апреля намечены акции в поддержку оппозиционера. МВД и Генпрокуратура предупредили, что за участие в несанкционированных акциях законом предусмотрена ответственность.

Москва, Наталья Петрова

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