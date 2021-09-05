Половина регионов России опаздывает с выполнением мусорной реформы

В 43 регионах России фактический объем и процент сортировки, а также утилизации отходов не совпадает с данными отчетности. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

«Да, есть такие, кто отстает. <…> В 43 субъектах фактический объем и процент сортировки, а также утилизации не соотносится с данными их отчетности», – сообщил министр в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, в восьми субъектах планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами далеки до того, чтобы выполнить задачу. Среди них Ставропольский край, Калининградская, Орловская, Челябинская, Новгородская, Ярославская, Ивановская и Костромская области.

Как сообщал «Новый День», мусорная реформа в России началась в январе 2019 года. Спустя 10 месяцев власти фактически признали ее провал – по итогам «работы» 80 мусороперерабатывающих заводов простаивали, обсуждения по объектам ТКО провели всего 28 субъектов РФ из 85, мусорные тарифы в регионах резко выросли и разнились до 500 раз.

В конце июня 2021 года глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая в Совете Федерации на заседании круглого стола по реформе в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил, что России по-прежнему зарывается на свалке 90% отсортированного мусора, перерабатывается – только десятая его часть. По его словам, объекты утилизации мусора не строятся.

С таким же мнением ранее выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что в некоторых российских регионах мощность официальных полигонов практически на исходе. Кроме этого, сохраняется и проблема неофициальных свалок, которые продолжают выявлять по всей стране.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.09.21

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