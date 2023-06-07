Сноуден остался в России из-за отсутствия других вариантов

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден не собирался оставаться в России, но ни одна страна не смогла обеспечить его безопасность. Об этом он рассказал в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.

«В принципе я не должен был оставаться в России, это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей», – пояснил Сноуден.

По его словам, во время пребывания в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» он обращался ко многим государствам в поисках убежища. Некоторые страны опасались реакции США, а другие – не предоставляли гарантий безопасности.

«Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил», – заключил Сноуден.

Сноуден бежал из США в июне 2013 года. На родине его преследуют за разглашение секретной информации о работе АНБ и ЦРУ. Разоблачения Сноудена вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что Агентство нацбезопасности США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. США заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Эдварду Сноудену было предоставлено российское гражданство. В Вашингтоне на эту новость отреагировали заявлением о том, что, Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой американский гражданин, несмотря на то, что он неоднократно публично говорил об отказе от гражданства.

Москва, Зоя Осколкова

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