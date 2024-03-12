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Вторник, 12 марта 2024, 14:22 мск

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Пересдачу ЕГЭ в России планируют организовать с 23 мая

В Рособрнадзоре работают над тем, чтобы организовать пересдачу единого государственного экзамена в основной период, который начинается 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что в досрочный период ЕГЭ пересдач не запланировано, передает РИА «Новости». Ранее глава ведомства заявлял, что возможность пересдачи будет организована уже в июне 2024 года.

Президент Владимир Путин предложил дать школьникам «второй шанс» и разрешить пересдать один экзамен ЕГЭ. Об этом глава государства заявил 29 февраля, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

В 2024 году в России около 700 тысяч человек примут участие в Едином государственном экзамене. ЕГЭ состоится во всех 89 регионах России, а также в 54 странах. Досрочный период экзамена пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЕГЭ

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