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Понедельник, 8 июля 2024, 14:26 мск

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Глава Рособрнадзора: Единый государственный экзамен в 2024 году прошел штатно

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2024 года прошел штатно и на высоком организационном уровне. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Считаем, что ЕГЭ прошел штатно, на достаточно высоком организационном уровне, все ситуации единичные, которые вылезали – они были отработаны и нами, и регионами, и другими структурами», – цитирует Музаева РИА «Новости».

При этом глава ведомства добавил, что ЕГЭ должен всегда совершенствоваться, и объявил сбор предложений о том, какие изменения должны быть внесены в экзамен.

В 2024 году около 700 тысяч российских школьников сдавали ЕГЭ в основной период. Кроме того, впервые пересдать один из предметов по новому порядку 4 и 5 июля решили более 113 тысяч выпускников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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