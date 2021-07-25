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Воскресенье, 25 июля 2021, 16:43 мск

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Россиянки выиграли еще два серебра на Играх в Токио

Инна Дериглазова, фото: twitter.com/Olympic_Russia

Российская рапиристка Инна Дериглазова принесла шестую медаль команде на Олимпиаде в Токио. Спортсменка завоевала серебро, уступив в финале американке Ли Кифер. Поединок завершился со счетом 13:15.

Ранее сегодня российская рапиристка Лариса Коробейникова оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи в поединке за бронзу.

Седьмую медаль на Играх в Токио завоевала для сборной России тхэквондистка Татьяна Минина. В финале весовой категории до 57 кг она уступила американке Анастасии Золотич – 17:25.

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Сейчас в копилке российских спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Сборная России находится на третьем месте по общему количеству завоеванных медалей, уступая КНР (11 медалей) и США (10).

Игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Российская команда из-за санкций WADA выступает в нейтральном статусе – без собственного флага и гимна.

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Метки / Олимпиада в Токио

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