Россиянки выиграли еще два серебра на Играх в Токио

Российская рапиристка Инна Дериглазова принесла шестую медаль команде на Олимпиаде в Токио. Спортсменка завоевала серебро, уступив в финале американке Ли Кифер. Поединок завершился со счетом 13:15.
Ранее сегодня российская рапиристка Лариса Коробейникова оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи в поединке за бронзу.
Седьмую медаль на Играх в Токио завоевала для сборной России тхэквондистка Татьяна Минина. В финале весовой категории до 57 кг она уступила американке Анастасии Золотич – 17:25.
Сейчас в копилке российских спортсменов одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды. Сборная России находится на третьем месте по общему количеству завоеванных медалей, уступая КНР (11 медалей) и США (10).
Игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Российская команда из-за санкций WADA выступает в нейтральном статусе – без собственного флага и гимна.
Токио, Наталья Петрова
Токио. Другие новости 25.07.21
У России пять медалей Олимпиады: бронзу выиграла рапиристка Лариса Коробейникова. / Российские лучницы взяли серебро в командном турнире Олимпиады. / Россия завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио (ФОТО). Читать дальше
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