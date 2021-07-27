Еще одно серебро: российские стрелки взяли медаль в Токио

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов выиграли серебряные медали Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В финале российский дуэт проиграл представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пану Вэй – 14:16. Бронзовыми призерами стали украинцы Алена Костевич и Олег Омельчук.

Надо отметить, что для Виталины Бацарашкиной серебряная медаль стала второй наградой в Токио. В воскресенье спортсменка завоевала золото в аналогичной индивидуальной дисциплине – это первая награда высшей пробы России на Олимпиаде.

Ранее во вторник российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников выиграли золотую и серебряную медали ОИ на дистанции 100 метров на спине. Олимпийская награда высшей пробы досталась России впервые с 1996 года.

В копилке сборной России на данный момент пять золотых медалей, семь серебряных и три бронзовые. Россия занимает четвертое место в общем медальном зачете Олимпиады. Лидерство у США (8-3-8), на втором месте – Япония (8-2-3), на третьем – Китай (7-5-7).

Токио, Наталья Петрова

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