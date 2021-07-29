Рапиристки принесли России восьмое золото Олимпиады

Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу над соперницами из Франции в финале командного турнира на Играх в Токио. Поединок завершился со счетом 45:34.

За российскую команду выступали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.

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Рапиристки принесли России восьмую золотую медаль.

Сегодня еще одна медаль появилась в активе российских гимнасток. Бронзу завоевала Ангелина Мельникова в личном многоборье по спортивной гимнастике.

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Спортсменка набрала 57,199 балла. Олимпийской чемпионкой стала американка Суниса Ли (57,433 балла), серебро у представительницы Бразилии Ребеки Андраде (57,298 балла).

Ранее сегодня российские спортсмены завоевали серебро и две бронзы. Серебяными призерами стали Василиса Степанова и Елена Орябинская в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Бронзу выиграли пловец Климент Колесников на дистанции 100 метров вольным стилем и дзюдоист Нияз Ильясов в категории до 100 килограммов.

Всего на счету российской сборной 28 медалей, в том числе 11 серебряных и 9 бронзовых. В медальном зачете ОИ команда России вновь поднялась на четвертое место, опередив Австралию. На первом месте – сборная КНР, за ней команды Японии и США.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 29.07.21

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