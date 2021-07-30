У России десятое золото Олимпиады. На этот раз – в стрельбе

Россиянка Виталина Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Это второе ее золото в Токио – ранее спортсменка выиграла соревнования по стрельбе из пистолета с 10 метров. Всего россиянка завоевала три медали на Олимпиаде – также в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебряную медаль в аналогичной дисциплине в миксте.

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В финальной стрельбе Виталина Бацарашкина установила олимпийский рекорд, победив представительницу Южной Кореи Ким Минджон. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань.

У сборной России теперь 10 золотых медалей. Ранее сегодня золото российской команде принес пловец Евгений Рылов. Он проплыл дистанцию 200 метров на спине с олимпийским рекордом.

На счету России 31 медаль, в том числе 12 серебряных и 9 бронзовых. Сборная РФ находится на четвертом месте в медальном зачете ОИ после Китая, Японии и США.

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