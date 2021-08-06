17-е золото: российский борец стал олимпийским чемпионом

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков принес сборной России 17-ю золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

В финальном поединке в весовой категории до 74 кг он одержал победу над спортсменом из Белоруссии Магомедхабибом Гаджимагомедовым со счетом 7:0.

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Напомним, сегодняшний день Игр принес в копилку российской команде еще одну серебряную медаль и две бронзовые.

Бронзовым призером ранее стала Зенфира Магомедалиева в соревнованиях по боксу в весе до 75 кг. Еще одну бронзу выиграли велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в дисциплине мэдисон. А серебро завоевал боксер Муслим Гаджимагомедов в весе до 91 кг.

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На данный момент в активе российской сборной 62 медали ОИ в Токио, из них 23 – серебряные, 22 – бронзовые. В медальном зачете наша команда вернулась на пятое место, уступая лидеру – сборной КНР, США, Японии и Великобритании.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 06.08.21

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