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Вторник, 15 февраля 2022, 13:00 мск

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Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке

Фото: t.me/olympic_russia

Мужская сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова выиграла серебряные медали в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

В финальном забеге россияне уступили команде Норвегии 2,38 секунды.

Telegram: Телеграм-канал Олимпийского комитета России

Бронзу завоевали американские спортсмены, которые в борьбе за третье место обошли сборную Нидерландов.

Ранее сегодня российские биатлонисты в драматической олимпийской эстафете упустили золотые медали, лидировав всю гонку.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Олимпиада

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