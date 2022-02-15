Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке

Мужская сборная России по конькобежному спорту в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова выиграла серебряные медали в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
В финальном забеге россияне уступили команде Норвегии 2,38 секунды.
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Бронзу завоевали американские спортсмены, которые в борьбе за третье место обошли сборную Нидерландов.
Ранее сегодня российские биатлонисты в драматической олимпийской эстафете упустили золотые медали, лидировав всю гонку.
Пекин, Наталья Петрова
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