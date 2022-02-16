«Бронза»: лыжники принесли России еще две медали Олимпиады

Сегодня российские лыжники – женская и мужская команды – завоевали в командном спринте бронзовые медали пекинской Олимпиады. Призерами стали Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев.
В соревнованиях женских команд победила сборная Германии, среди мужчин – Норвегия.
Ранее сегодня российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете.
Таким образом в активе российской сборной на Играх в Пекине 23 медали: четыре золотые, восемь серебряных и 11 бронзовых. По общему количеству наград команда Олимпийского комитета России остается на втором месте, а в общем зачете, в котором приоритет имеют золотые награды, – на девятом.
Абсолютным лидером является Норвегия, у которой 28 медалей – 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
Пекин, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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