«Бронза»: лыжники принесли России еще две медали Олимпиады

Сегодня российские лыжники – женская и мужская команды – завоевали в командном спринте бронзовые медали пекинской Олимпиады. Призерами стали Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев.

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В соревнованиях женских команд победила сборная Германии, среди мужчин – Норвегия.

Ранее сегодня российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете.

Таким образом в активе российской сборной на Играх в Пекине 23 медали: четыре золотые, восемь серебряных и 11 бронзовых. По общему количеству наград команда Олимпийского комитета России остается на втором месте, а в общем зачете, в котором приоритет имеют золотые награды, – на девятом.

Абсолютным лидером является Норвегия, у которой 28 медалей – 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

Пекин, Светлана Антонова

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