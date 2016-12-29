Эксперты NASA установят причины аварии «Прогресса» / «Роскосмос» не знает, почему рухнула ракета

Публикации за 29.12.16

«Роскосмос» обратился за помощью к экспертам NASA, чтобы выяснить причины аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04». Время расследования катастрофы затянулось, но специалисты госкорпорации не могут собрать нужно количество фактов, чтобы установить, что все-таки привело к возникновению нештатной ситуации.

Запущенный 1 декабря к МКС грузовой космический корабль «Прогресс-МС-04» потерпел аварию на высоте 190 километров над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство фрагментов сгорело в атмосфере, сообщил «Роскосмос». Космический грузовик должен был доставить к МКС более 2,5 тонны груза – топливо, вода и сжатые газы, а также оранжерея «Лада-2», в которой планировалось впервые вырастить сладкий перец на орбите, и скафандр новой модификации «Орлан-МКС», оснащенный автоматической системой терморегулирования. Кроме того, грузовик вез фрукты к новогоднему столу на МКС.

За последнее время в СМИ озвучивалось несколько причин аварии. Основные вопросы по крушению у «Роскосмоса» связаны с двигателем третьей ступени «Союза-У» – РД-0110 (разработки воронежского КБ Химавтоматики). Предполагалось, что все дело в преждевременном раскрытии камеры сгорания. Возможно, имел место прогар сварного шва в двигателе. По словам источников, потеря телеметрии произошла одномоментно. Третья ступень потеряла ориентацию, и двигательная установка аварийно выключилась. Потеря ориентации ступени ракеты могла произойти из-за некорректной работы сопел двигательной установки или системы управления. Третья ступень могла потерять ориентацию из-за того, что двигательная установка перестала держать ступень в необходимом положении.

Именно по той причине, что авария случилась в кратчайшие сроки, речь идет о сотых долях секунды, у специалистов попросту не хватает данных, чтобы сделать окончательный вывод, пишут «Известия». В «Роскосмосе» надеются, что эксперты NASA смогут пролить свет на причины аварии.

Привлечение специалистов из NASA к работе аварийной комиссии «Роскосмоса» – случай исключительный. В частности, в расследовании принимают участие команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС, однако при необходимости могут быть привлечены любые другие подразделения NASA. Американцы не уточнили, в чем именно заключается помощь российской стороне, но особо подчеркнули, что обладают всеми необходимыми ресурсами.

Москва, Зоя Осколкова

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