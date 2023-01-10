В России оцифруют базы данных военкоматов

Министерство обороны России модернизирует работу военкоматов и проведет цифровизацию баз данных. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», – цитирует министра РИА «Новости».

Кроме того, по словам Шойгу, Минобороны планирует улучшить механизмы реагирования на гражданские инициативы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «бестолковщиной» возникшие проблемы в ходе частичной мобилизации. По его словам, проблемы, как похоже, накапливались достаточно долго, и это хороший повод, чтобы разобраться со всеми вопросами.

Кроме того, к модернизации существующей в России мобилизационной системы призывал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Глава надзорного ведомства считает, что в ошибках, возникших во время частичной мобилизации, виноваты не только военкоматы.

Москва, Зоя Осколкова

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