Избирком начал тестировать ДЭГ к президентским выборам

Центризбирком запустил общероссийскую тренировку цифровых избирательных систем в преддверии президентских выборов 2024 года.

Жители Свердловской области могут принять участие в тестовом электронном голосовании, которое будет проводиться на портале ПТК ДЭГ с 15 по 17 ноября. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги», заявки принимаются с 1 по 13 ноября. «Это возможность для свердловских избирателей еще раз оценить электронное голосование и разобраться в нем», – уточнили в областном избиркоме. Помимо тренировки ПТК ДЭГ, Центризбирком также тестирует функции обновленной версии ГАС «Выборы».

По данным осведомленного источника «Нового Дня», доля электронного голосования на выборах президента РФ может составить до 50%. По крайней мере, неофициально дается именно такая установка. В Свердловской области. по заключению Минцифры РФ, технически к дистанционному электронному голосованию готовы все муниципалитеты.

Напомним, впервые ДЭГ применялось в Свердловской области на выборах 9-10 сентября 2023 года. Электронный способ волеизъявления выбрали 77 475 жителей, хотя заявок было больше. Чаще всего в интернете голосовали женщины (69%), более половины избирателей – люди в возрасте от 31 до 50 лет. Наибольшая доля ДЭГ (35%) была зарегистрирована на выборах депутатов местной думы в Верхней Пышме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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