Тюменские коммунисты объяснили, почему единороссы поддержали их кандидата в губернаторы

Тюменский депутат-коммунист Иван Левченко объяснил, почему его в качестве кандидата на пост губернатора области поддержали единороссы. Речь идёт о так называемом муниципальном фильтре – подписях муниципальных депутатов «тюменской матрёшки». На сайте областного Избиркома опубликованы листы с фамилиями тех, кто поддержал выдвижение того или иного кандидата. В листах Левченко, как и его соперника либерал-демократа Артёма Зайцева – фамилии тех, кто выдвинут от «Единой России», и членов «ЕР».

По версии Левченко, единороссы не имеют неприязни к соперникам Александра Моора (выдвиженца от «ЕР») и готовы им помочь.

«Этим (агитацией за кандидата от КПРФ – ред.) занимались секретари местных отделений. Была поставлена задача со всеми провести работу. Насколько я понял, у «Единой России» не было жёсткой неприязни ни к кому из политических партий, учитывая, что кандидату от «Единой России» не нужны все голоса по области. Присутствует здравый смысл, в том числе у членов «Единой России», – сказал г-н Левченко в беседе с агентством «Новый День».

Он выразил сомнение в том, что, поддержав кандидата от ЛДПР или КПРФ, единороссы захотят сменить партийную принадлежность.

Напомним, выдвижение Левченко поддержала, например, зампред Надымской районной Думы Ирина Карпова. Точно такая же картина – в подписных листах либерал-демократа Артёма Зайцева. Его участие в выборах обеспечено подписями сотен депутатов, в том числе единороссов, из небольших сёл и городов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года. Если бы единороссы не подписались в поддержку коммунистов, либерал-демократов и справедлиовроссов, врио губернатора Тюменской области Александру Моору пришлось бы участвовать в кампании в одиночку.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.07.18

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