Моор попросил у Путина помощи

Временно исполняющий главы Тюменской области Александр Моор встретился с президентом Владимиром Путиным. Обсуждали социально-экономическое развитие региона, говорится на сайте Кремля в понедельник, 6 августа.

Врио губернатора Тюменской области попросил у Владимира Путина помощи в окончании строительства онкоцентра в медгородке. «Два объекта, которыми мы должны закончить проект, – это онкологический центр и областная детская больница. По детской больнице мы сейчас активно работаем с Минздравом с включением в национальный проект, а по онкологическому центру – история вопроса имеет четырёхлетнее движение», – сказал г-н Моор. Он пояснил: был вариант получения кредита на строительство у Международного банка реконструкции и развития. Но «в силу объективных причин» задуманное не было завершено. «И после вашего послания Федеральному Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности», – заключил Моор.

На это Владимир Путин ответил: «Источники надо поискать… Объект надо заканчивать – это совершенно точно».

Глава Тюменской области добавил, что в медгородок уже входит федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть «Нефтяник», радиологический центр, морфологический центр. В этом же проекте реализуется частный проект – центр «Мать и дитя».

Тюмень, служба информации

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