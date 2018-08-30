Новый зам Комаровой призвал успокоиться и получить удовольствие от пенсионной реформы

Новый заместитель губернатора Югры, директор департамента экономического развития Николай Милькис сделал заявление по повышению пенсионного возраста. Он попытался внушить людям, что беспокоиться не нужно.

«Пенсионный возраст увеличен – это свершившийся факт. Не стоит фокусироваться на негативных эмоциях, призываю посмотреть на это как на новую возможность. Нам сейчас надо сделать мощный рывок для роста экономики и благосостояния граждан. Важнейшей задачей вижу необходимость повысить финансовую грамотность населения, научить людей считать, создавать накопления и инвестировать. Необходимо поменять образ мышления людей и отношение к собственным деньгам. Чтобы каждый школьник умел планировать и создавать капитал», – написал на своей странице заместитель главы Югры и прикрепил пост о выступлении президента Владимира Путина по пенсионной реформе.

Получить его пояснения относительно высказанных тезисов пока не удалось.

Напомним, чиновникам Югры должны повысить пенсии за выслугу лет. Такое решение принималось в июле 2018 года.

Николай Милькис был назначен на пост заместителя губернатора Югры 13 августа 2018 года. Он пришёл на место Павла Сидорова.

Отметим, губернатор Югры Наталья Комарова ещё не комментировала выступление президента. Её северный коллега – временный губернатор Тюменской области Александр Моор уже похвалил Путина в своём официальном заявлении.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.08.18

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