Моор первым из тюменских губернаторов похвалил Путина за пенсионную реформу

Временный губернатор Тюменской области Александр Моор впервые публично высказался на тему пенсионной реформы. По сути вопроса глава региона не сказал ни слова, не озвучил свое мнение относительно повышения пенсионного возраста.

Моор лишь похвалил президента Путина, который 29 августа обратился к россиянам по поводу изменений в пенсионное законодательство. По его словам, Путин «высказал целый ряд очень ценных, верных и продуманных предложений».

«Заметно, что он много занимается этой темой, уделяет ей самое пристальное внимание. Позиция главы государства остается неизменной – в приоритете интересы простого человека, гражданина России», – сказал Моор.

До сих пор власти Тюменской области так и не объяснили населению, почему одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян. Мнение Более того, чиновники долгое время скрывали тот факт, что направили в Госдуму положительный отзыв на реформу.

Напомним, 2 июля 2018 года в нижнюю палату российского парламента ушло письмо за подписью вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В нем говорится, что региональное правительство поддерживает пенсионную реформу. Тюменская областная дума тоже прислала положительный отзыв, но он был неправильно оформлен. Поэтому его не засчитали.

Тюмень, служба информации

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