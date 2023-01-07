Российские войска отразили несколько атак украинской армии: уничтожено более 100 боевиков

Российская армия отразила несколько атак вооруженных сил Украины на четырех направлениях. Как говорится в новой сводке Минобороны РФ, уничтожено более 100 украинских боевиков, а также более десятка единиц бронетехники, в том числе несколько гаубиц и беспилотников.

В частности, на Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.

Вместе с тем, на Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30-ти военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

На Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР. Потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнём уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

При этом средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области.

Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM» производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское в ДНР и Очереватое Запорожской области.

Напомним, по инициативе главы Русской православной церкви Кирилла президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Москва, Светлана Антонова

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