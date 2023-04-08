ВС России уничтожили около 600 украинских военных и разбили три склада боеприпасов ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных – только на Донецком направлении украинская армия потеряла до 370 военнослужащих и наемников, сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, ВС России разгромили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Так, на Купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-20.

Потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении составили до 80 военнослужащих. Украинская армия также лишилась боевой бронемашины, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и гаубицы Д-20. На этом направлении подразделения группировки войск «Центр» применили против украинских боевиков тяжелые огнеметные системы в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП, шесть боевых бронемашин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, уничтожены боевая бронемашина, гаубицы Д-20 и Д-30. Российские военные нанесли поражение украинским подразделениям в районах Угледар, Камышевахи Донецкой народной республики, Юрковки и Щербаков Запорожской области.

На Херсонском направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, а также разбиты три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Также сообщается, что российская армия в течение суток нанесла поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Системой ПВО перехвачены семь реактивных снарядов системы HIMARS, а также семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Николаевской и Запорожской областях.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны России, уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка и других боевых бронемашин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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