На Запорожском направлении российской артиллерией уничтожены четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации ВСУ в районах населённых пунктов Великая Новосёлка, Новосёлка, Малиновка и Белогорье. Как сообщил начальник пресс-службы группировки «Восток» Александр Гордеев, ликвидированы более 50 боевиков.

В то же время на Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения разведки боем передовых позиций группировки «Восток» – уничтожены пять боевиков.

Вместе с тем экипажем тяжёлой огневой системы «ТОС-1» уничтожен опорный пункт противника с живой силой в районе Угледара. Огнём из стрелкового оружия сбит ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В ходе контрбатарейной борьбы комплексами артиллерийской разведки были вскрыты и уничтожены расчётами самоходных артиллерийских установок «Мста», «Акация» и «Гвоздика» гаубица и три миномётный расчёта противника в районах населённых пунктов Новоукраинка, Белогорье, Дорожнянка и Луговское.

Донецк, Светлана Антонова

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