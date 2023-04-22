Российские силы взяли под контроль ещё три квартала в Артемовске

На Донецком направлении специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои – уничтожено в общей сложности до 225 боевиков ВСУ. Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены еще три квартала в западной части Артемовска.

Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах Богдановки и Николаевки.

«Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено 6 самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи», – уточнили в Минобороны РФ.

За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

На других направлениях потери противника составили порядка 170 военнослужащих. В Харьковской области и Луганской народной республике пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп. В разных районах СВО поражены склады с боеприпасами ВСУ, несколько единиц бронетехники, артиллерийских систем и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск в течение суток нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Москва, Светлана Антонова

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